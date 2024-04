Listonosze ruszyli na podbój TikToka. Jest "krindżowo"?

Jego zdaniem lepiej zrobić coś źle, ale bezpiecznie, niż dobrze, ale zaryzykować — i to nawet nie tyle komunikacyjnie, co personalnie. Twórcy treści, którzy reprezentują na TikToku tylko siebie, tego problemu nie mają — dopasowują treść do użytkownika, a nie do kilku szczebli korporacyjnej drabinki.