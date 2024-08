Mieszka w chatce bez prądu. Dostał wezwanie do zapłaty abonamentu RTV

Mężczyzna sprowadził się do chatki, która nie była podłączona do prądu. Serwis pisze, że pan Patryk ma zaświadczenie od Tauronu, w którym operator potwierdził, że nie jest on związany umową na dostarczanie energii elektrycznej. Poczty Polskiej takie argumenty jednak nie przekonały. W 2023 r. pustelnik dostał wezwanie do sądu.