"Za wzrost cen energii nie odpowiada rząd". Tak drożyznę tłumaczy pełnomocnik CPK

Rządowy pełnomocnik chwali rząd

Marcin Horała zaznaczył również, że obecnie mocno wzrastają ceny energii. Jego zdaniem wynika to ze spekulacji, jakich dopuszcza się na rynku obrotu uprawnieniami do emisji CO2. Rządowy pełnomocnik wskazuje, że już ponad połowa kosztów wytworzenia energii to "spekulacyjne koszty tych sztucznych papierów wartościowych, co z kolei jest pomysłem unijnym".