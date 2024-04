Poszedł po podwyżkę. Pracodawca przejechał go wózkiem widłowym

Do zdarzenia doszło 15 kwietnia w Gdańsku Przeróbce. Śledczy ustalili, że 49-latek, kierował wózkiem widłowym i najechał na pokrzywdzonego 37-letniego obywatela Gruzji, przyciskając go do części konstrukcji hali. W wyniku wstrząsu rozległego mężczyzna zmarł.