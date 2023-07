Zabiorą prawo jazdy za porzucenie zwierzęcia. Włoski wicepremier składa projekt ustawy

Lider Ligi — Matteo Salvini — wyjaśnił, że przepis przewidujący taką karę w związku z rosnącym zjawiskiem porzucania zwierząt ma zostać dodany do projektu ustawy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Ma on trafić do parlamentu najbliższym czasie. Według tej propozycji prawo jazdy byłoby odbierane lub zawieszane w najpoważniejszych przypadkach zostawienia zwierzęcia przy drodze.