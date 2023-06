Zablokowała drogę orszakowi ślubnemu. Musi zapłacić odszkodowanie

Właścicielka źle zaparkowanego samochodu, który zablokował drogę do dawnego opactwa we włoskiej Ligurii musi zapłacić odszkodowanie za to, że uniemożliwiła dojazd orszaku ślubnego. Taki wyrok wydał włoski Sąd Najwyższy. Wszyscy uczestnicy orszaku musieli wysiąść z samochodów i w upale w eleganckich kreacjach wspinać się na górę.