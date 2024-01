"Zablokowano moim gościom wejście do budynku". Zaorski idzie na wojnę ze wspólnotą "Złota 44"

"Epicki flip" pod znakiem zapytania

Mężczyzna w social mediach dał do zrozumienia, że projekt "epicki flip" nie jest zagrożony i nie zrezygnuje on ze swoich planów. Warto jednak zaznaczyć, że decyzja administracji budynku bardzo jasno pokazuje podejście zarówno zarządu, jak i sąsiadów do planów Zaorskiego.