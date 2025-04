Zacznij odkładać taką sumę tygodniowo, a będziesz milionerem

Eksperci z branży inwestycyjnej, cytowani przez Bloomberga, podkreślają, że regularne oszczędzanie 100 dolarów tygodniowo może prowadzić do zgromadzenia miliona dolarów na emeryturze. Kluczowe jest rozpoczęcie inwestycji przed 25. rokiem życia, co daje szansę na osiągnięcie 1,1 mln dolarów. Ważne jest, by wykazać się determinacją i systematycznością.