Zaczynali jako startup. Dziś lampy dwóch Polaków oświetlają koncerty Eda Sheerana

Dwaj polscy realizatorzy światła stworzyli produkt, którego chcą klienci na całym świecie. Dominik Zimakowski i Łukasz Sztejna wymyślili dekoracyjne lampy sceniczne. Są tak dobre, że pojawiają na największych, światowych imprezach, m.in. na koncertach Ed Sheeran, Sting czy Backstreet Boys.

- Pomysł wziął się z potrzeby - mówi money.pl Dominik Zimakowski, współzałożyciel Portman Lights. I dodaje: - Realizatorzy światła chcą robić wyjątkowe wydarzenia, ciekawe aranżacje, więc poszukują ciekawych produktów. Sporo realizatorów na własną rękę coś robi, wymyśla własne rozwiązania, stare lampy, stare klosze. Zwykle jest to jeden, dwa wydarzenia i koniec. My chcieliśmy zrobić produkt popularny, z popularną marką, który będzie dostępny na całym świecie. Produkt, który będzie rozpoznawalny przez odbiorców na koncertach czy oglądając jakąś produkcję tv

- Wykonawcy nie są naszymi klientami. To nie oni nabywają nasze produkty. Są one kupowane przez firmy produkujące wydarzenia. To oni muszą chcieć kupić dany produkt i czuć go na tyle, żeby wiedzieć, że dalej będzie on chętnie wypożyczany przez realizatorów i organizatorów wydarzeń – wyjaśnia Zimakowski.