Zadaj te pytania, zanim weźmiesz kredyt gotówkowy

Kredyt - ratunek na zszargany portfel, który załata dziury finansowe lub zaspokoi nasze potrzeby. Decydując się na takie zobowiązanie finansowe podejmujemy często decyzję na lata. Podczas analiz, planowania budżetu i oceniania możliwości finansowych, warto zadać sobie kilka, istotnych pytań, które pomogą nam w całym procesie decyzyjnym.

*Co to jest kredyt gotówkowy? *

Niby rzecz oczywista, ale należy zacząć od podstaw. Czy decydując się na kredyt, aby na pewno wiesz, czym on jest? Ewentualna, pojawiająca się w tym miejscu niepewność, wiąże się z innymi, popularnymi pojęciami - takimi jak pożyczki czy kredyty konsumpcyjne. W przypadku pożyczek - udzielać ich może zarówno bank jak i instytucja pozabankowa (popularna, potoczna nazwa to tzw. chwilówki, które proponują natychmiastowy przelew na konto). W przypadku drugiej opcji - niezbędna jest obecność banku oraz celowości podejmowanego zadłużenia. Podejmując więc decyzje w tym zakresie, warto rozróżnić obie usługi i wybrać tą, która będzie dla nas, na daną chwilę, najoptymalniejsza.

Zanim umówisz na spotkanie z przedstawicielem firmy czy banku, przygotuj kilka niezbędnych dokumentów. Plusem kredytu gotówkowego jest fakt, iż proces formalności zminimalizowany jest do zera, a przyznawanie kwoty nie wymaga od nas skomplikowanych działań. Serwis Lån penge przedstawia listę niezbędnych dokumentów, których obecność umożliwi nam podpisanie umowy. Jednym z nich jest oczywiście dokument potwierdzający naszą tożsamość. Najczęściej jest to dowód osobisty, z aktualnym zdjęciem i danymi. Kolejnie, niezbędny okazać się może dokument zaświadczający o uzyskiwanych dochodach. Pod tym mianem rozumiemy zarówno oświadczenie pracodawcy jak i wyciąg z konta bankowego. Jest to niezbędny dokument, który pozwoli oszacować wysokość comiesięcznej raty.

Mówiąc najprościej - łączny koszt kredytu składa się z takich elementów jak odsetki, prowizje, koszty dodatkowe i ewentualne ubezpieczenie. Odsetki to jeden z najsłynniejszych i najczęściej wykorzystywanych parametrów przez owe slogany. Ich wartość ustalana jest indywidualnie przez bank i może wynieść od kilku do kilkunastu procent. Wszelkie koszty dodatkowe to parametry nie wskazywane wprost. Ich pobieranie najczęściej następuje w momencie wypłacania kwoty klientowi. Gdy nie zdajemy sobie sprawy z ich wartości, możemy znacząco się zdziwić. Bywa tak, iż firmy bankowe i pozabankowe rozkładają je na raty. Wbrew pozorom - obecność takich kosztów ma swoje uzasadnienie i jest naturalną koleją rzeczy. Wynika to głównie z chęci dokonania zabezpieczenia danej transakcji.