Zakaz handlu miał uszczęśliwić pracowników. Nie wszystkim się podoba

Ograniczenie handlu w niedziele miało dać pracownikom czas dla rodziny. W zamian pracują do późnych godzin nocnych w piątki i soboty, a niedziele przesypiają. O efektywnym wypoczynku też nie ma mowy, bo o północy znów muszą być w pracy. Nowe prawo nie wszystkim wyszło na dobre.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Wolna niedziela to fikcja? Nie wszyscy pracownicy z niej korzystają (East News, Fot: JAKUB WOSIK/REPORTER)

Ograniczenie handlu w niedziele funkcjonuje od marca tego roku. Za nami już dwie niedziele z zamkniętymi sklepami. Na skutki nowego prawa nie trzeba było długo czekać. Sklepy szybko dostosowały się do nowych wymogów i zmieniły tryb pracy dla wielu pracowników.

Najszybsza okazała się Biedronka, która, jak ujawniliśmy, projekt zmian w regulaminie pracy przekazała stronie związkowej zaledwie kilka godzin po złożeniu przez prezydenta podpisu pod ustawą.

Teraz, po drugiej niedzieli bez handlu, jedna z pracownic warszawskiej Biedronki mówi nam wprost, że nie jest zadowolona z takiej wolnej niedzieli. - Przez ten zakaz w soboty mamy armagedon, musimy zostawać do północy, albo nawet pierwszej w nocy. Popołudniowa zmiana trwa 10-11 godzin. W ogóle ta wolna niedziela jest niepotrzebna. Wolałam pracować tak jak wcześniej - zaznacza.

Przypomnijmy, że sieć marketów wydłużyła godziny otwarcia niektórych sklepów w soboty do godziny 23. Wprowadziła również zmianę, w ramach której zatrudnieni zaczynają pracę w poniedziałki już kwadrans po północy.

To nie wszystko, bowiem dla części pracowników wolna niedziela to i tak fikcja. Biedronka korzysta z wyjątków w ustawie, co pozwala jej na otwarcie niektórych sklepów w niedzielę. 18 marca był to już siedem placówek. To sprawia, że zatrudnieni tam muszą pracować tak, jak w każdy inny dzień tygodnia.

W sieci nie brakuje więc wpisów pracowników handlu, którzy "dziękują" za taką "dobrą zmianę":

Nie tylko pracownicy Biedronki w nieoficjalnych rozmowach narzekają na zakaz handlu. We wrocławskim Lidlu pracujący tam kasjer twierdzi, że jest gorzej niż przed wprowadzeniem ustawowych ograniczeń. Do tej pory pracował w piątek i sobotę do 21, teraz wydłużono otwarcie sklepu do 22. – Do tej pory sobotni wieczór nie różnił się zbytnio od tego w tygodniu, teraz pracy jest znacznie więcej. Klientów też – zaznacza.

Na podobne rozwiązania zdecydowały się i inne sieci. Przykład? Tesco 24h w soboty są zamykane o 23 i otwierane w poniedziałki o 6 rano. Podobnie całodobowe sklepy Carrefour w soboty są otwarte do godz. 23.

Nie tylko hipermarkety

Choć zakaz handlu miał przede wszystkim ograniczyć pracę w sklepach wielkopowierzchniowych, okazuje się, że wpłynął również na pracowników np. restauracji. Te co prawda wyłączone są z niedzielnego zakazu handlu i teoretycznie nowe prawo nie powinno mieć na nie znaczącego wpływu.

Nic bardziej mylnego. Nieczynne sklepy w galeriach handlowych nie przyciągną tylu klientów do sąsiadujących z nimi punktów gastronomicznych. Tak więc ich niedzielny utarg jest znacznie mniejszy.

Zmiana godzin otwarcia galerii w dni poprzedzające niedzielę bez handlu przeorganizowała pracę niektórych w restauracjach. Menadżerka jednej z nich - w Galerii Mokotów - zaznacza, że zakaz handlu spowodował, że w piątki pracują znacznie dłużej. Skoro centrum czynne jest do 24, więc i restauracja działa to tej pory.

Z tego powodu, pracę kończą koło godziny 2 w nocy. W sobotę restauracja znów jest czynna w normalnych godzinnych. Po wyczerpującym piątku i sobocie nawet wolna niedziela służy jedynie do odespania poprzednich dni.

Małe sklepy mają się lepiej?

Inaczej ma się sprawa w mniejszych sklepach. Te mogą być czynne, jeśli to właściciel stanie za ladą. Korzystają z tego osiedlowe sklepiki. Jak przekonuje właściciel spożywczego we Wrocławiu, który zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie Biedronki, praca w niedziele to szansa na to, że zapominalski klient masło na niedzielne ciastko kupi właśnie u niego, a nie w markecie.

Jednak nie wszyscy są tak optymistycznie nastawieni do możliwości zarobku podczas zakazu handlu. Właścicielka warszawskiego sklepu nie zauważa z kolei, aby obroty znacząco zwiększyły się w te dni. - Nie ma na razie wielu nowych klientów. A i tak czynni jesteśmy tylko do 16 - nie mamy siły siedzieć dłużej w niedziele - zaznacza.

Zobacz także: zakaz handlu w niedziele szansą dla kupców z targowisk

Za przykład może też posłużyć przypadek opisany przez jednego z użytkowników Twittera. Właściciel trzech wiejskich sklepów spożywczych otwarty może mieć tylko jeden z nich – ten, w którym obsłuży klientów samodzielnie. Jego obroty już spadły średnio o 20 proc.

Aby dalej prosperować, współwłaścicielami będzie musiał zrobić żonę i syna, którzy będę pracować w pozostałych sklepach. To zwiększy obciążenie ZUS-em, a więc koszty. Jak sam przekonuje pożytków z zakazu handlu – zero, a firmie już podcięto skrzydła.

Badania niezbyt optymistyczne

Hurraoptymizmu próżno szukać również w badaniach opinii prowadzonych między kasjerkami i kasjerami. Jedynie nieco ponad połowa uważa zakaz handlu za korzystne dla nich rozwiązanie – wynika z sondy przeprowadzonej przez Take Task.

Aż 28 proc. pracujących „na kasie” nie uważa, że niedzielne ograniczenie handlu jest dla niego dobre. Grupie 43 proc. praca w niedziele wręcz odpowiada, a wśród bezdzietnych pracowników odsetek chętnych do pracy w ten dzień wzrasta do 54 proc.

taketask.com Podziel się