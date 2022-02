Zakaz handlu. Sieć weszła w usługi pogrzebowe

Po zmianach w zakazie handlu, które weszły w życie 1 lutego, sklepy szukają sposobów na to, by mimo wszystko sprzedawać w niedziele. Jak się okazuje, w swej pomysłowości przechodzą samych siebie. Na Śląsku jedna z sieci postanowiła dopisać do działalności "pogrzeby i działalność pokrewną".