Sieci handlowe pod lupą. Urzędnicy przyjrzą się zakazowi handlu

Tymczasem pracownicy sieci skarżą się na to, że o pracy w niedzielę dowiadują się z dnia na dzień. Dużo skarg dotyczy także przenoszenia "ze sklepu do sklepu" - jedna osoba trafiła już do trzech sklepów, bo braki kadrowe są tak duże, że kierownicy siatkę organizacyjną opierają na zbyt małej liczbie pracowników.