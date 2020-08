Zakaz handlu. Zakupowa pułapka, w sobotę sklepy też zamknięte

Choć jeszcze przed rokiem niedziele handlowe przypadały w każdą ostatnią niedzielę miesiąca, to od początku roku obowiązuje zakaz handlu w niedziele i święta w najostrzejszym wymiarze. Liczba niedziel handlowych została ograniczona do siedmiu w całym roku.

Co gorsza, już cztery niedziele handlowe za nami. Zakupy mogliśmy zrobić w ostatnią niedzielę stycznia i czerwca, a także w dwie niedziele handlowe w kwietniu. Następna niedziela, kiedy to wszystkie sklepy będą otwarte, przypada na ostatni tydzień sierpnia.

To oznacza, że w najbliższą niedzielę 16 sierpnia zakupów nie zrobimy za wyjątkiem tych miejsc, co do których ustawa o zakazie handlu przewiduje, że mogą prowadzić sprzedaż w niedzielę. Mowa tutaj m.in. o placówkach pocztowych, czy stacjach paliw.