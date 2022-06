Zakaz podwójnego mycia włosów. Włoskie miasto wprowadza kontrole i grozi karami

Dekret podpisany przez przewodniczącego władz regionalnych Attilio Fontanę ma obowiązywać do końca września. Na jego podstawie uruchomiony może zostać system pomocy ze strony Obrony Cywilnej. Znalazł się tam też apel do wszystkich o "skrajnie oszczędne zużywanie wody" i ograniczenie go do niezbędnego minimum. Gminy otrzymały polecenie, by nie przeznaczać wody pitnej na inne cele, które nie są konieczne. W Mediolanie zostały na przykład wyłączone miejskie fontanny.