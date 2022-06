Najważniejsza taka inicjatywa od 30 lat. Po co rząd stworzył holding spożywczy?

We wtorek zbierze się Rada ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP, która ma ustalić, na jakim etapie jest obecnie organizacja Krajowej Grupy Spożywczej. Holding ten został powołany do życia pod koniec kwietnia, ale nie rozpoczął jeszcze faktycznych działań. Docelowo ma on wzmocnić bezpieczeństwo żywnościowe kraju i reprezentować interesy rolników, m.in. przeciwdziałając zmowom cenowym.