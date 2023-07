Zakaz przebywania obok terminala. Ludzie odcięci od plaży. Wojewoda zabiera głos

Strefa ochronna wokół terminala LNG obejmuje ulicę Ku Morzu, prowadzącą do Fortu Gerharda, latarni morskiej i plaży na Warszowie. To jedyna ulica, która umożliwia dojazd do tych atrakcji. Mieszkańcy i turyści stracili więc dostęp do nich drogą lądową. To niemały cios nie tylko dla nich, ale też przedsiębiorców m.in. z branży turystycznej.