Zakazane w tytule przelewu. Tych słów lepiej nie wpisuj

Nie jest tajemnicą, że niektórzy korzystają z nietypowych czy nawet podejrzanych słów w tytułach przelewów. Wpisywanie nielegalnych czy zakazanych działań może prowadzić do problemów. Unikajmy więc słów takich jak narkotyki, okup czy haracz, ponieważ mogą one wzbudzić podejrzenia banku i skutkować blokadą środków. W skrajnych przypadkach może to skutkować koniecznością wyjaśnień przed organami ścigania.