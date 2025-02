Zakazane zwroty w tytule przelewu. Unikaj ich, jeśli nie chcesz mieć kłopotów

Wpisywanie żartobliwych lub nieodpowiednich fraz w tytule przelewu może prowadzić do jego zablokowania . Jak informuje portal bankier.pl, nawet pozornie niewinne słowa, takie jak "komiks", mogą być problematyczne. Systemy bankowe analizują tytuły przelewów, wyłapując frazy, które mogą sugerować nielegalne działania.

Na przelewy do Rosji nałożono ograniczenia z powodu konfliktu z Ukrainą. W związku z tym, słowa mogące nawiązywać do tego regionu są szczególnie wrażliwe. W przypadku blokady, konieczne jest wyjaśnienie celu przelewu, co może opóźnić jego realizację.