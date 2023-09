Nie Warszawa, nie Kraków. Oto najdroższe miasto w Polsce

Podczas wakacji 2022 r. średnia cena za metr kwadratowy mieszkania w 5 popularnych powiatach turystycznych wynosiła 15,4 tys. zł, natomiast obecnie jest to 16,1 tys. zł — czytamy w Tygodniku Gospodarczym. Jest to więcej niż w Warszawie, w której średnia cena oscyluje w granicach 15,5 tys. zł za metr. Najszybciej rosną ceny nieruchomości w województwie zachodniopomorskim, w powiecie kamieńskim — w ciągu roku z 11,4 tys. zł do ponad 16 tys. zł.