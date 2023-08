Własne mieszkanie szczęścia nie daje. Niewielu młodych jest naprawdę zadowolonych

W lepszej sytuacji w porównaniu do ubiegłego roku są obecnie także osoby wybierające najem – powrót części uchodźców do Ukrainy do własnego kraju oraz duża liczba nowych lokali oddawanych do użytkowania w największych miastach przełożyły się na większą dostępność mieszkań, a w konsekwencji wyhamowały dalszy wzrostu czynszów.