Koniec wojny cenowej? Oto co stało się z cenami w Lidlu i Biedronce

"Po raz pierwszy od dawna podstawowe produkty spożywcze w zestawieniu ASM Sales Force Agency były nieco tańsze zarówno w porównaniu do zeszłego miesiąca jak i do wskaźników przed rokiem. Klienci sklepów we własnych portfelach odczuli, że inflacja rośnie na niższym niż dotąd poziomie. (...) W czerwcu w porównaniu do zeszłego roku spadek odnotowaliśmy w przypadku produktów tłuszczowych, w mięsach, rybach i nabiale" - wskazał Kamil Kruk z ASM Sales Force Agency.