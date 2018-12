Zalane ulice, podtopione auta. Wielki wyciek w Warszawie

Na jednym z osiedli Targówka w Warszawie doszło do wycieku. Cała ulica Wysockiego i Krakusa pływa w mieszance wody i oleju napędowego. Na miejscu jest nasz reporter. Oglądaj relację z miejsca awarii.

O zatopionych w mazi ulicach jako pierwszy poinformował reporter TVN Warszawa. Zaparkowane na ulicach auta są do połowy kół utopione w czarnej cieczy. Na miejscu są strażacy, którzy szukają źródła wycieku. Pojawili się też pracownicy miejskich wodociągów.

Jak podaje TVN Warszawa, przyczyną wycieku jest prawdopodobnie zbiornik osadowy, który znajduje się na końcu ulicy Krakusa. Postawiła go firma, która buduje obok osiedle. Podczas prac, wał który jest usypany wokół zbiornika, mógł zostać uszkodzony. Do wycieku doszło we wtorek przed południem.