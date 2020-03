Załatwimy, ale nie przychodź do nas - mówią urzędy. Co da się zrobić bez wychodzenia z domu?

Polska się zamyka. Co chwila kolejne urzędy i instytucje wysyłają komunikaty o tym, że przestają obsługiwać petentów twarzą w twarz. Zamykane są urzędy miejskie, skarbowe, punkty obsługi klienta a nawet spółdzielnie mieszkaniowe. Wszystko załatwimy, ale przez telefon i internet. Sprawdźmy, czy to w ogóle jest możliwe.

Sytuacja z koronawirusem będzie dla Polski niezłym testem na to, jak działa nasze cyfrowe państwo i co da się załatwić bez opuszczania domu. Prawdopodobnie bez problemu ten test zdadzą służby skarbowe, które właśnie zostały zamknięte dla klientów. Nie oznacza to, że urzędnicy nie będą przychodzić do pracy. Będą, ale nie ma bezpośredniego kontaktu z klientami. Bez zmian będą funkcjonowały infolinie oraz platformy do składania rozliczeń i deklaracji.

- W związku z zagrożeniem koronawirusem i wskazaniem ograniczania przebywania w zatłoczonych pomieszczeniach, w urzędach skarbowych mogą być wprowadzone ograniczenia dostępu. Obsługa klientów może być prowadzona tylko na salach obsługi podatnika, a liczba osób przebywających jednocześnie w urzędzie ograniczona przez ochronę. Działania te będą dostosowane do warunków lokalowych i organizacyjnych poszczególnych urzędów skarbowych - czytamy w komunikacie KAS.

Warto pamiętać o tym, że już od lat i to na kilka różnych sposobów można rozliczać podatki. To ważne, bo zbliża się przecież termin składania PIT-ów za rok 2019. System elektroniczny działa bez większych problemów. Podatki można rozliczyć albo za pośrednictwem strony podatki.gov.pl albo przez profil zaufany e-PUAP.

W obu przypadkach trzeba znać kilka danych – na przykład wysokość dochodów z jeszcze poprzedniego rozliczenia, dlatego do wypełniania PIT-a online najlepiej usiąść z poprzednim PIT-em w ręku.

W przypadku gdy klient nie ma możliwości złożenia jakiejś deklaracji przez internet, może ją po prostu wrzucić do skrzynki w urzędzie. Nie dostanie co prawda pieczątki potwierdzającej złożenie dokumentu, ale urzędnicy zapewniają, że nic nie zginie.

Ministerstwo Finansów być może podejmie decyzję o wydłużeniu okresu składania deklaracji za 2019 rok. Są plany, by można było to zrobić do końca maja a nie kwietnia. Mimo wszystko warto wykorzystać obecny okres obniżonej aktywności towarzyskiej, by rozliczyć się z fiskusem. Im szybciej to zrobimy, tym szybciej dostaniemy zwrot podatku - o ile oczywiście nam się należy. Jeśli musimy dopłacić, spokojnie możemy poczekać.

Profil zaufany to podstawa

Wielu Polaków jeszcze nie wie, że naprawdę sporą liczbę spraw można załatwić przez internet za pośrednictwem platformy e-PUAP i tzw. profilu zaufanego. Aby go założyć nie trzeba nawet wychodzić z domu. Jest jeden ważny warunek - identyfikacja. Osoby, które mają konto internetowe w jednym z kilku banków mogą się weryfikować za ich pośrednictwem. Nie muszą wychodzić z domu. Urząd będzie wiedział, że przed komputerem jest Jank Kowalski a nie ktoś inny.

Ci, którzy nie mają takiego konta niestety muszą udać się do jednego z upoważnionych urzędów - ich lista jest na stronie e-PUAP i obejmuje sporą liczbę instytucji centralnych i samorządowych.

Przez e-PUAP można na przykład zamówić nowy dowód osobisty, prawo jazdy, sprawdzić punkty karne, zamówić odpisy różnych aktów, zgłosić urodzenie dziecka albo zapisać je do żłobka lub przedszkola.

Za pośrednictwem tego serwisu można też wysyłać pisma do różnych instytucji. Można na przykład kontaktować się ze strażą miejską, dzięki czemu nie musimy czekać w kolejce, by zapłacić na przykład mandat za złe parkowanie. Niestety w takim przypadku trzeba mieć skaner albo przynajmniej porządny aparat w smartfonie, by dokument wysłać w formie możliwej do odczytania.

ZUS się nie zamyka, ale apeluje

- W związku działaniami profilaktycznymi, które mają zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce, zwracamy się do klientów ZUS z prośbą o ograniczenie bezpośrednich wizyt w placówkach Zakładu - mówi mediom rzecznik prasowy ZUS, Paweł Żebrowski.

Urząd apeluje o załatwianie spraw przez telefon, pytania może wysyłać także mailowo na adres cot@zus.pl. Kontakt możliwy jest także za pośrednictwem usług elektronicznych dostępnych na portalu Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Uwaga – ten system jest spięty z e-PUAP-em i można logować się do niego za pośrednictwem rządowej usługi. W ten sposób można załatwić w zasadzie wszystkie możliwe sprawy w ZUS bez potrzeby ruszania się z fotela.

Miasta – nie przychodźcie bez potrzeby

Nieco inna sytuacja panuje w urzędach samorządowych. Tam nie można wszystkiego załatwić przez telefon i internet, więc te instytucje nie zostaną zamknięte. Wiadomo jednak, że wiele z nich wprowadziło zakaz poruszania się po pokojach urzędników, oddając klientom jedynie okienka do obsługi. Miasta apelują jednak o załatwianie spraw przez telefon i płacenie kartami, bez użycia gotówki.

Za ciosem poszły też np. spółdzielnie mieszkaniowe. Kilka warszawskich wspólnot zamknęło swoje biura dla klientów, oddając do ich dyspozycji numery telefonów.

- Wszystko można załatwić. Wnioski, rachunki, płatności – prosimy o telefony i e-maile. A jak chce pan zostawić jakiś dokument i nie może go pan wysłać mailem, to mamy skrzynkę kontaktową pod biurem. Można tam wrzucić pismo, proszę się nie obawiać, że zostanie bez odpowiedzi – słyszymy pod numerem spółdzielni na warszawskim Wawrzyszewie.

