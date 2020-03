Zamawianie jedzenia na wynos ostatnią deską ratunku dla restauracji. "W najgorszej sytuacji będziemy musieli zamknąć lokal"

- Jeżeli to potrwa dwa miesiące, będziemy musieli się zamykać. Krótka piłka - mówi menedżer jednej z warszawskich restauracji. Od soboty 14 marca, zamknięte są w Polsce m.in. lokale gastronomiczne, co oznacza dla tego biznesu brak zarobków. Jedyną deską ratunku, może być zysk z jedzenia zamawianego na wynos.

To trudny czas dla wielu biznesów. Niektóre lokale gastronomiczne w najbliższym czasie w ogóle nie będą zarabiać. A przecież pracownikom zapłacić trzeba, do tego dochodzą rachunki i inne opłaty. Jedyna szansa na jakikolwiek zarobek, to serwowanie jedzenia z dostawą do domu. Taki rodzaj usług jest dozwolony, a nawet "wskazany". Coraz więcej osób apeluje do klientów, którzy mogą sobie na to pozwolić, aby właśnie zamawiali od czasu do czasu jedzenie na wynos. Tym sposobem będą wspierać biznes gastronomiczny.