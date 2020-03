Szlachetne gesty restauracji. Lekarze i personel dostają jedzenie za darmo - #gastropomaga

"Wy pomagacie nam przetrwać trudny czas, zamawiając pierogi na dowóz. My pomagamy pracownikom medycznym, dostarczając im ciepły i wartościowy obiad". Taką chwytającą za serce informację możemy przeczytać na Facebooku jednej z białostockich pierogarni. Do akcji #gastropomaga dołączają się kolejne restauracje.

Zakaz będzie obowiązywał do odwołania. Wstępnie mowa jest o 10 dniach z możliwością przedłużenia o kolejne 20 dni. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział jednak, że gdy i ten czas nie wystarczy, to zakaz zostanie rozciągnięty o następne dni. Podsumowując - przez 2 miesiące restauracje, puby, kawiarnie i bary mogą być nieczynne dla gości.

Ratunkiem dla lokali gastronomicznych jest możliwość dostarczania jedzenia na wynos. W ten sposób mogą zarobić pieniądze, chociaż skalę utargu ciężko porównać do "normalnego" funkcjonowania. Białostocka pierogarnia Soodi w podzięce za to, że ludzie zamawiają jedzenie z dostawą do domu, postanowiła wspierać lekarzy i pracowników medycznych. "Sytuacja jest trudna, nie będziemy tego ukrywać. Ale naszych problemów nie da się nawet w części porównać do tego, z czym zmaga się teraz służba zdrowia" - czytamy we wpisie na Facebooku.