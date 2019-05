Zamek w Stobnicy na ukończeniu. Najnowsze zdjęcia z wnętrza budowlanej samowoli

Inwestor nie przejmuje się skandalem medialnym, kontrolami CBA, prokuratury czy Ministerstwa Środowiska. Samowola budowlana w samym sercu Puszczy Noteckiej kwitnie w najlepsze. Pozostało tylko wykończenie wnętrz, do których to zdjęć dotarł portal finanse.wp.pl.

Do działań włączyły się teżprokuratura i CBA, które w lipcu ubiegłego roku wkroczyło do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu by ustalić, czy nie doszło do nieprawidłowości na etapie postępowania administracyjnego.