Zamiecie śnieżne nad Polską. Paraliż na kolei. Pociągi odwołane lub opóźnione

Zawieje i zamiecie śnieżne nad Polską dają się we znaki. Do tego dochodzi mróz. To złe wiadomości dla podróżnych, bo oznaczają poważne opóźnienia pociągów. Niektóre kursy całkowicie odwołano. Problemy mają jednak nie tylko Polacy, ale i Niemcy. Co ważne, w wielu przypadkach pasażerowie mogą się domagać zwrotu pieniędzy.

Opóźnienia pociągów to efekt zamieci śnieżnych przechodzących nad Polską Źródło: East News , Fot: Jacek Waszkiewicz, REPORTER