Zamknąć granicę dla ciężarówek? "Rosja ratuje się jak może. Tylko globalne sankcje przyniosą efekt"

- Jeżeli mamy prowadzić jakieś działania pomocowe, to one muszą być skuteczne – mówił z kolei we wtorek szef KPRM Michał Dworczyk. Wyjaśnił, że gdyby Polska zamknęła granicę z Białorusią dla rosyjskich ciężarówek, mogłyby zacząć wjeżdżać na teren Unii Europejskiej do strefy Schengen przez przejścia graniczne z Litwą, Łotwą i Estonią. - W związku z tym podkreślamy, że tego rodzaju decyzje muszą zapadać wspólnie - zaznaczał. To samo mogłoby się dziać w odwrotnym kierunku, czyli z zachodu do Rosji.