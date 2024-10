Zamknęli się na polskie jabłka. Polscy sadownicy to odczują

W tym roku, do momentu ogłoszenia embarga, eksport do Kazachstanu kwitł. Kazachski resort rolnictwa wyliczył, że w okresie pierwszych siedmiu miesięcy 2024 roku do kraju sprowadzono blisko 107,3 tys. ton jabłek. Był to wzrost o 58 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2023.