Zamówiła zakupy do domu, gratis dostała pełno plastikowej folii. Sklep internetowy zapowiada poprawę

- Nie jesteśmy zadowoleni z obecnego rozwiązania, na co słusznie uwagę zwracają nasi klienci - przyznaje rzecznik prasowa Frisco.pl, sklepu internetowego, który dostarcza żywność do domu, przy okazji pakując ją w ogromne ilości plastikowej folii. Na jej nadmiar zwrócili uwagę użytkownicy Facebooka.

"Drogie Frisco.pl, połowa tej folii by wystarczyła. Szczytem było pakowanie każdej papryki osobno. Zamówiłam trzy, dostałam każdą jedną zafoliowaną - naprawdę nie dało się bez tej otoczki? No chyba że traktujecie to jako powierzchnię reklamową, a powtarzanie logo ma mnie jako klienta do Was przywiązać. No cóż, to tak nie działa... Oraz czepiam się, bo skoro płacę za pakowanie, to chciałabym, żebyście robili to mądrze" - napisała.