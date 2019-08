Zaostrza się konkurencja między sieciówkami. Eurocash i Dino zapowiadają nowe otwarcia

W Polsce rośnie nasycenie placówkami handlowymi. Wiele sieci hamuje z nowymi otwarciami. Jednak Eurocash i Dino wciąż mają bardzo duże ambicje pod względem nowych otwarć - pisze serwis dlahandlu.pl.

Polski konsument staje się coraz bardziej wymagający, na rynek wkraczają nowi gracze, do tego dochodzą jeszcze niewygodne dla detalistów przepisy prawne, takie jak zakaz niedzielnego handlu. W efekcie przestrzeń do potencjalnego wzrostu kurczy. Sieci poszukują więc nisz, w których jest jeszcze potencjał.

Na koniec 2018 roku liczba wszystkich sklepów własnych Eurocash wyniosła 1 539, co oznacza wzrost rok do roku o 213 placówek. W pierwszym kwartale tego roku liczba placówek grupy Eurocash wzrosła o kolejne 24.

Analitycy są sceptyczni co do realności tych planów: - Jeśli chodzi o plany dotyczące otwarcia 900 sklepów do 2023 roku, to wydaje mi się, że jest to ambitne załnie. Ostatecznie, wszystko będzie zależało od finalizacji procesu integracji sieci detalicznych i zarządzania segmentem detalicznym – skomentował serwisowi Adrian Górniak z DM BDM.