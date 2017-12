Zapinanie pasów w ciąży - prawo nie nakazuje, ale czy warto ryzykować?

Niektórzy są zdania, że kobiety w zaawansowanej ciąży powinny powstrzymać się od prowadzenia samochodu, bo trzeba się liczyć, że ciało niespodziewanie zareaguje w nieprzewidywalny sposób, a do tego pasy bezpieczeństwa mogą uszkodzić dziecko. Zdaniem innych tak długo, jak kobieta czuje się dobre, może siadać za kółkiem. Co na to przepisy?



Kobieta w widocznej ciąży może nie zapinać pasów. W pierwszych miesiącach musi to robić (PAP, Fot: Grzegorz Jakubowski)

Prawo w żaden sposób nie ogranicza kobietom w ciąży prowadzenia samochodu. Mogą robić to praktycznie do samego końca - zdarzają się przecież przypadki kobiet, które same "dowożą się" na szpitalną porodówkę.

Prawo nie nakłada na nie żadnych dodatkowych obowiązków ani też nie daje im ułatwień. Jedynym, co odróżnia sytuację kierowcy w ciąży od kobiety, która w stanie błogosławionym nie jest, to brak obowiązku zapinania pasów bezpieczeństwa - co dotyczy zarówno sytuacji, gdy prowadzi, jak i gdy jest pasażerem.

W art. 39 ustawy prawo o ruchu drogowym czytamy, że "kierujący pojazdem samochodowym oraz osoba przewożona takim pojazdem wyposażonym w pasy bezpieczeństwa są obowiązani korzystać z tych pasów podczas jazdy", ale napisane jest też, że obowiązek ten nie dotyczy kobiet w widocznej ciąży.

Poza tym pasów mogą nie zapinać taksówkarze w trakcie obsługi pasażerów, osoby mające orzeczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do używania pasów, funkcjonariusze określonych w ustawie służb w trakcie wykonywania obowiązków służbowych.

W którym momencie o ciąży można powiedzieć, że jest widoczna - tego ustawodawca nie precyzuje.

Ten przepis budzi sporo kontrowersji. Z jednej strony intencje były dobre, bo brak konieczności zapinania pasów ma zapewnić większą wygodę kobiecie i chronić brzuch przed nadmiernym naciskiem, ale z drugiej - coraz więcej specjalistów z zakresu bezpieczeństwa jazdy podkreśla, że przepis jest szkodliwy, bo rodzi w kobietach przekonanie, że bezpieczniej jest jeździć bez zapiętych pasów.

Tymczasem zdrowy rozsądek wyklucza jazdę bez zapiętych pasów. O ile uszkodzenie dziecka przez pasy jest stosunkowo mało prawdopodobne, to poważne uszkodzenie ciała matki (a więc jednocześnie dziecka) w razie wypadku, gdy jest ona niezapięta, jest pewne. Stąd przepis zwalniający z konieczności zapinania pasów należy traktować jako zezwolenie, by w szczególnych sytuacjach tego nie robić, a nie zachętę do jazdy bez pasów.