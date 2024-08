Zapłacił za parkowanie. Czekała na niego niemiła niespodzianka

Rozwiązanie zagadki

Jak czytamy na portalu, po otrzymaniu mandatu, koszalinianin skontaktował się z Mieleńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, który wysłał do niego korespondencję. W przypadku niesłusznego wezwania do wniesienia opłaty dodatkowej (tzw. mandatu parkingowego), należy złożyć reklamację w odpowiednim biurze obsługi strefy płatnego parkowania. W razie potrzeby zarządca SPP skontaktuje się, by wyjaśnić daną sytuację.