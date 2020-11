Zara Home wykorzystała zdjęcie mieszkania Kasi Tusk. "Powinnam czuć się zaszczycona czy może jednak bardziej wkurzona?"

Zaskakującego odkrycia Kasia Tusk dokonała przez przypadek. ""Przeglądałam sobie bowiem nową kampanię tej marki i wszystkie ich nowości aż natknęłam się na zdjęcie i pomyślałam: "o kurczę, ale podobne to okno do mojego na tym zdjęciu" - pisze.

Po chwili jednak ze zdumieniem dochodzi do wniosku, że to okno z jej mieszkania. "To nie jest okno podobne do mojego - pomyślałam - to jest moje okno. Mój żywopłot, gałęzie mojej leszczyny, moje zasłony, moje niedomykające się klamki" - relacjonuje.