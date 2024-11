Zarabiają 175 tys. zł rocznie? Rolnicy krytykują dane GUS

Według analiz Głównego Urzędu Statystycznego za 2023 rok, przeciętny rolnik w Polsce po uwzględnieniu wydatków na produkcję uzyskuje z hektara dochód wynoszący 5451 zł. Przy założeniu, że średnia wielkość gospodarstwa to 11,6 hektara, roczny zarobek rolnika to niespełna 60 tys. zł. Chociaż suma ta może wydawać się nieznaczna, to warto zauważyć, że różnice w rozmiarach gospodarstw między województwami są ogromne.