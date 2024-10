Koniec z tanim KRUS-em? Minister finansów zabrał głos

To oznaczałoby, że średnia składka wzrosłaby o około 29 zł miesięcznie, co przyniosłoby 400 mln zł więcej wpływów. Portal tygodnik-rolniczy.pl, wskazuje, że rolnicy prowadzący gospodarstwa do 6 ha byliby całkowicie zwolnieni z obowiązku opłacania składki zdrowotnej.