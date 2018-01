Zarabiają niewiele, narażają życie. Policjanci startują z nową kampanią

"Policjant za narażanie życia w Twojej obronie otrzymuje 2400 zł. Za ile naraziłbyś swoje?" - pytają retorycznie policyjni związkowcy i ruszają z kampanią, która ma na celu poprawić wizerunek tej służby.

"To nam na przestrzeni ostatnich kilku lat odebrano należne uprawnienia, nazywając je w mediach przywilejami, to nasze pensje nie są waloryzowane od 9 lat. To od nas wymaga się absolutnego poświęcenia i ciągłej gotowości, w zamian bardzo często pochopnie zarzucając brak działania lub nadużycie władzy" - piszą policjanci.