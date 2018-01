Zarabiasz na wynajmie mieszkania? Tylko do poniedziałku możesz wybrać sposób rozliczania podatku

Tylko do poniedziałku 22 stycznia można wybrać lub zmienić sposób rozliczania się z fiskusem za wynajem mieszkania. Jeśli nie podejmiemy żadnej decyzji, zostaniemy przy dotychczasowej formie opodatkowania.

Jak informuje TVN24 BiS, ustawowy termin wyboru formy opodatkowania dochodów z wynajmu minął wprawdzie już 20 stycznia, ale z uwagi na to, że była to sobota, ostatnim dniem, kiedy jeszcze możemy to zrobić, jest poniedziałek.