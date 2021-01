Zarobił krocie na akcjach Gamestop. Ma 10 lat

Od krachu po hossę. Pandemia wstrząsnęła rynkami. "Te branże zyskują, nic im nie zaszkodzi"

Co się wydarzyło na akcjach Gamestopu? To tłumaczyliśmy już w naszych serwisach kilkukrotnie. W skrócie - inwestorzy indywidualni skrzyknęli się na Reddicie (amerykańskie forum dyskusyjne) i masowo wykupowali udziały w sieci. Efekt? Gigantyczny skok kursu. Wszystko po to, żeby zagrać na nosie funduszom hedgingowym, które zarabiały na spadkach cen akcji Gamestopu.

Jak dodaje, szybko odciągnęła syna od zdalnych lekcji i próbowała wytłumaczyć mu, co się wydarzyło. - Mówiłam, że to dość niezwykłe i zapytałam go, co chce zrobić. Sprzedawać czy czekać? - relacjonuje kobieta.