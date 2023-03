Zarobili dwa miliony złotych na wciskaniu "cudownych" garnków. Rusza proces prezesa

- To wszystko działo się bardzo szybko, ci ludzie byli nakłaniani do podpisywania szeregu dokumentów, niektórzy nawet nie wiedzieli, że podpisywali umowy kredytowe - mówił Szymon Dąbrowski, odnosząc się do przebiegu pokazów, które organizowała firma Pawła M. - Trzeba tutaj także powiedzieć, że większość z tych osób nie dysponowała gotówką w chwili prezentacji, tylko dokonywała zakupu na kredyt, i to bardzo wysoko oprocentowany. To też wskazano w postępowaniu: że mamy do czynienia również ze ścisłą współpracą między oskarżonym a instytucjami finansowymi – zaznaczył prokurator.