Zarobki w NBP znacznie powyżej średniej. Martyna Wojciechowska dostaje więcej niż prezydent i premier

NBP ujawnia pensje dyrektorów departamentów. Martyna Wojciechowska zarabia prawie 50 tys. złotych miesięcznie, podczas gdy przeciętne zarobki na podobnych stanowiskach to ok. 21 tys. zł.

Według danych portalu Wynagrodzenia.pl, dyrektorzy departamentów w bankach zarabiają przeciętnie po 21 tys. złotych brutto. Nieco mniej trafia co miesiąc na konta specjalistów od komunikacji. Dyrektorzy działów Public Relations przeciętnie dostają po 13 270 złotych miesięcznie.

Według badań Advisory Group TEST Human Resources, średnia miesięczna pensja specjalisty ds. komunikacji to niecałe 10 tys. złotych, z medianą na poziomie 8885 zł brutto.

Rozmawialiśmy z kilkoma specjalistami z branży PR. Oficjalnie nikt nie chce komentować sprawy. Nasi rozmówcy są jednak zgodni - prawie 50 tys. złotych brutto to stawka, która praktycznie się nie zdarza.

Razem z kwartalną premią, dodatkiem za wysługę lat oraz corocznym dodatkiem od prezesa, poprzedni szef departamentu zarabiał około 25 tys. złotych brutto, czyli ok. 18 tys. netto.

- Nie jestem już pracownikiem NBP, nie jestem zatem upoważniony do odpowiadania na pytania o wynagrodzenie. Proszę mi wybaczyć, ale to nie są pytania do mnie - uciął krótko, w odpowiedzi na pytanie o zarobki.