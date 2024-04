Zarzucają Danielowi Obajtkowi "Bizancjum". Ten odpowiada przychodem Orlenu

Komentują prywatne loty zarządu Orlenu. "Bizancjum"

O komentarze w tej sprawie reporterzy TVN24 poprosili polityków w Sejmie. – To traktowano jako imprezę pożegnalną. Panowie wiedzieli, że wybory będą przegrane, było to przecież w listopadzie, więc postanowili pojechać sobie na wycieczkę na koszt firmy. To jest szokujące, że tak lekką ręką szastano pieniędzmi firmy, pieniędzmi publicznymi, kompletnie nieodpowiedzialnie – stwierdził wiceminister aktywów państwowych Robert Kropiwnicki.