Zasiłek dla bezrobotnych w 2018. Rosną wypłacane stawki

1 czerwca waloryzowane są świadczenia wypłacane przez urzędy pracy w Polsce. W tym roku, po raz pierwszy od kilku lat, bezrobotni dostaną wyższe zasiłki.

W tym roku po raz pierwszy od kilku lat zasiłki wzrosły. Średnio o 20 zł. Zasiłek przyznawany jest na okres od sześciu do 12 miesięcy w trzech różnych wariantach zależnych od stażu pracy bezrobotnego.

W okresie pierwszych trzech miesięcy: - do 5 lat stażu pracy - 678,30 zł, - od 5 do 20 lat stażu pracy - 847,80 zł, - powyżej 20 lat stażu pracy - 1017,40 zł.

W okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku:

- do 5 lat stażu pracy - 532,60 zł,

- od 5 do 20 lat stażu pracy - 665,70 zł,

- powyżej 20 lat stażu pracy - 798,90 zł.