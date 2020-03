Zasiłek opiekuńczy na dziecko. Wprowadzona specustawa koronawirusowa stanowi narzędzie, które pozwala uzyskać dodatkowe wolne w razie zamknięcia przedszkola lub żłobka, ale także wnioskować o pieniądze z tytułu zasiłku opiekuńczego.

Zasiłek opiekuńczy na dziecko. Co musisz wiedzieć, by wnioskować o dodatkowe środki?

O zasiłek opiekuńczy na dziecko wnioskować możemy za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS lub bezpośrednio w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych . W przypadku, gdy to pracodawca zajmuje się kwestią wypłaty zasiłków (w przypadku umowy o pracę , zlecenia), wystarczy złożyć wniosek na formularzu Z-15A w kadrach.

Zasiłek opiekuńczy na dziecko stanowi jedynie 80 proc. podstawowej stawki zasiłku. Wylicza się go na podstawie każdego dnia opieki nad dziecko, ale również okresu wolnego od pracy. W przypadku regularnej wysokości pensji, by uzyskać prognozowany zasiłek wystarczy odjąć 20 proc. uzyskiwanej co miesiąc pensji.