Zatrudnienie tutaj to nie tylko pensja. Dorzucają mieszkanie za darmo

Wśród grup profesjonalnych uprawnionych do otrzymania mieszkań służbowych znajdują się osoby służące w wojsku, funkcjonariusze policji, a także pracownicy Straży Granicznej i Straży Leśnej - informuje serwis Bankier.pl. Do niedawna, do 2019 roku, prawo do mieszkania służbowego przysługiwało również nauczycielom zatrudnionym w miejscowościach z populacją poniżej 5 tys. mieszkańców, lecz obecnie ta regulacja nie ma już mocy prawnej.