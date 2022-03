Zbierają kody z Ikei. Kupują kołdry i koce dla Ukraińców

"Każdy kto jest członkiem Ikea Family, otrzymał kod rabatowy na 40 zł w sklepie stacjonarnym. Jeśli macie ochotę lub wiecie, że go nie wykorzystacie do 5.03, wyślijcie go. Za całość kupię kołdry, koce i inne ciepłe rzeczy dla ludzi walczących na Ukrainie. Paragony do wglądu" - taki wpis pojawił się na profilu "Ikea. Pomysły Inspiracje". Odzew jest niesamowity.