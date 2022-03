Zakopane czeka na Ukraińców. Jest praca, przedszkola i noclegi

- We wtorek mieliśmy naradę w Tatrzańskiej Izbie Gospodarczej na temat zagadnienia zatrudnienia uchodźców. Okazuje się, że wśród naszych przedsiębiorców jest bardzo duże zainteresowanie zatrudnieniem Ukraińców oraz wsparciem, zarówno finansowym jak i rzeczowym, celowym. Nie chcemy wysyłać rzeczy na granicę, ale zaczekamy na przyjazd uchodźców na nasze tereny i wtedy rozeznamy się, co do ich potrzeb. Na miejscu taką pomoc materialną i finansową skierujemy bezpośrednio do nich. Jesteśmy gotowi. Mamy pracę i przepotężną chęć pomocy – podkreślił Karol Wagner z TIG.