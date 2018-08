Zbieranie grzybów za granicą. Sprawdź, jakie przepisy obowiązują u naszych sąsiadów

W niemieckich lasach grzybów jest w bród, bo zachodni sąsiedzi sami ich nie zbierają. W Czechach i na Słowacji można zbierać gatunki u nas zakazane. Sprawdzamy, jak za granicą wyglądają przepisy dotyczące grzybiarzy.

W Polsce zbieranie grzybów to powszechne hobby, a nawet sposób na dorobienie. Jak wynika z danych GUS z 2017 r., tylko do skupów trafiło ponad 3,8 tys. ton grzybów leśnych . Skala jest na pewno zdecydowanie większa, bo statystyki nie uwzględniają tych, które trafiają prosto na polskie stoły.

Mówi się, że Polska to raj dla grzybiarzy, ponieważ ma jedne z bardziej liberalnych przepisów w Europie. A co jeżeli przygraniczni grzybiarze przeczeszą już polskie lasy? Czy bez problemu mogą wybrać się na grzybobranie do naszych sąsiadów ?

- Można było zbierać smardze, ale nie można było ich przewozić do Polski, bo nie były dopuszczone do obrotu handlowego. Od niedawna obowiązuje poszerzona lista grzybów, które są dopuszczone do obrotu handlowego i m.in. wszelkie gatunki smardzowatych można zbierać i przewozić do Polski - tłumaczy Kamiński.