Zbierasz grzyby? Oto kiedy fiskusowi należy się podatek

Podatek od zbierania grzybów

"Fakt" sprawdził, czy od takich przychodów należy odprowadzać podatek. Co się okazało? Co do zasady sprzedaż grzybów, ale także ziół czy jagód jest zwolniona z podatku dochodowego. Krajowa Administracja Skarbowa tłumaczy, że zwolnienie to dotyczy tylko dziko rosnących jadalnych produktów leśnych.